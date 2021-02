Coronavirus, Zingaretti “La sfida è tornare a vivere meglio di prima”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi con il Lazio l’Italia fa un salto nel futuro per il mondo post covid”, così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenendo questa mattina a convegno sul contrasto alla pandemia e costruzione del mondo post-covid.

“Abbiamo deciso di coinvolgere il mondo della scienza, delle attività, delle imprese per trovare cosa si può invetantare di nuovo per vivere meglio”, continua Zingaretti. “L’Italia del post Covid dev’essere un’Italia migliore e per questo – dettaglia Zingaretti – coinvolgere scienza, ricerca e università e di fondamentale importanza”. “Due grandi campi: soluzioni nuove per il contrasto a al Covid in ricerca in ambito medico e poi tutto il campo che riguarda cura contagiati,

