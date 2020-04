Tra le tante soluzioni per mantenersi in forma durante questo periodo di quarantena legata all’epidemia del Covid-19, un uomo di 47 anni a Roma ne ha trovata una piuttosto singolare: con un parapendio correva lungo l’area verde di Colle Prenestino per esercitarsi. Una pratica che non e’ passata certo inosservata visto anche l’ingombro dell’attrezzatura sportiva.

L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale del Campidoglio e per lui è scattata la sanzione amministrativa prevista per coloro che vengono fermati mentre si trovano fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo. Inoltre, in questa fase non è consentito l’accesso in giardini,

L’articolo Corre e si esercita con il parapendio in un parco di Roma, multato proviene da Notiziedi.

