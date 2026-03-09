lunedì, 9 Marzo , 26

Correre con la moglie in spalla (letteralmente): la gara più assurda d’Europa incorona una coppia finlandese
Redazione-web
By Redazione-web

ROMA – Se pensavate che le relazioni richiedessero impegno, sacrificio e sostegno reciproco, in Inghilterra hanno deciso di prendere il concetto un po’ troppo alla lettera. Si è svolto, infatti, nel fine settimana, a Dorking, nel Surrey britannico, la 17ª edizione della Wife carrying race una competizione sportiva tanto insolita quanto popolare che consiste nel correre trasportando il proprio partner lungo un percorso a ostacoli.

A trionfare quest’anno sono stati i finlandesi Teemu e Jatta, che si sono portati a casa il premio più ambito: un intero barile di birra locale e la qualificazione per i Campionati del Mondo a Sonkajärvi, in Finlandia. La competizione, ispirata a una tradizione sportiva originaria dei Paesi nordici, richiede ai partecipanti di trasportare sulle spalle la propria “moglie” (che può essere in realtà un partner, un amico o un familiare) lungo un tracciato.

Il percorso però non è una tranquilla passeggiata romantica. I partecipanti devono correre 380 metri su e giù per una collina, evitando balle di fieno, terreno scivoloso e spettatori armati di pistole ad acqua e secchiate. I partecipanti sono liberi di scegliere il modo in cui trasportare il proprio compagno o compagna, ma molti optano per la cosiddetta “presa estone”: la persona trasportata si aggancia alla schiena del corridore a testa in giù, con le gambe incrociate davanti al suo viso.

La gara di trasporto delle mogli nasce nei paesi nordici ed è ormai diventata una piccola tradizione internazionale. E dimostra una verità universale: nelle relazioni bisogna sostenersi a vicenda. Alcuni lo fanno moralmente. E poi ci sono quelli che lo fanno correndo in salita con il partner appeso a testa in giù mentre il pubblico li prende a secchiate d’acqua. Romantico? Forse no. Ma sicuramente indimenticabile.

(Foto da Facebook)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

