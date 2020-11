Corriere dello Sport: Rijeka-Napoli 1-2, Gattuso primo nel girone

Seconda vittoria consecutiva in Europa League e primo posto nel girone a pari punti con Real Sociedad e Az Alkmaar: il Napoli fa il suo dovere in casa del Rijeka e porta a casa tre punti fondamentali per la qualificazione. Ma per Gattuso il risultato è forse l’unica cosa da salvare di una serata più difficile del previsto, che il Napoli si è complicato giocando un primo tempo imbarazzante. Gli azzurri si sono fatti mettere in mezzo dai peperini croati, arroccati e compatti in fase difensiva e scatenati nel ripartire in contropiede. Per fortuna poi è arrivata la rimonta, con un gol di Demme e con un autogol provocato da Politano, che ha cambiato il sapore della serata.

