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Corritalia 2026: 10mila podisti tra i borghi di 24 città d’Italia
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Corritalia 2026: 10mila podisti tra i borghi di 24 città d’Italia

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AiCS: la XXXIII edizione tra sport, scuola e ambiente

Forlì-Cesena, 23 mar. (askanews) – Ventiquattro città, un’unica corsa. Corritalia, la trentatreesima edizione della manifestazione podistica nazionale di AiCS, l’Associazione italiana cultura sport, ha chiamato a raccolta oltre diecimila partecipanti in movimento contemporaneamente da nord a sud: podisti, studenti, famiglie, anziani, in cammino tra centri storici, borghi e aree naturali.”E’ un momento molto importante per la nostra associazione – spiega Filippo Tiberia, coordinatore Sport di AiCS – perché incarna pienamente i nostri valori: lo sport legato all’inclusione, all’attenzione all’ambiente, alla socialità e allo stare insieme”.Tra le sedi coinvolte, Forlì si distingue per il radicamento nelle scuole: Corritalia è entrata nel piano dell’offerta formativa degli istituti di primo grado. “Nel corso degli anni – ricorda Catia Gambadori, presidente AiCS di Forlì-Cesena – la manifestazione si è sempre più arricchita della partecipazione di tutti gli istituti delle scuole secondarie di primo grado di Forlì, rientrando nel piano dell’offerta formativa. E’ un evento che i ragazzi aspettano perché è l’occasione per stare insieme, per divertirsi, per fare sport: un momento in cui loro sono i veri protagonisti”.E la città ha fatto propria la parte, come assicura Paola Casara, assessora alla Scuola del Comune Forlì: “Qui si vede quanto Corritalia – e lo sport in generale – siano entrati nelle scuole e nelle famiglie. Dopo venticinque anni, la nostra città accoglie questa manifestazione con grande orgoglio: è un evento attesissimo da insegnanti e bambini, che ne sono i protagonisti, e da tutta la comunità, che lo vive come un momento di sport, educazione e crescita”.La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – un riconoscimento che riflette l’impegno di AiCS su un fronte preciso: quello della sostenibilità. “Abbiamo siglato un protocollo d’intesa tra sport e ambiente – spiega Tiberia -: in ogni manifestazione sportiva nazionale portiamo avanti questo binomio, promuovendo uno sport ecosostenibile. Cerchiamo di eliminare le bottigliette di plastica e tutto il superfluo, per trasmettere un messaggio di rispetto dell’ambiente attraverso l’attività sportiva”. Trentatré edizioni, diecimila persone, ventiquattro territori: Corritalia resta uno degli appuntamenti di riferimento per lo sport di base in Italia.

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