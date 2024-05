GENOVA – Giallo stamattina in Tribunale a Genova. Gli avvocati di Aldo Spinelli non si presentano per l’interrogatorio di garanzia degli arresti domiciliari del terminalista portuale. Spinelli si è presentato da solo davanti alla gip e l’interrogatorio non si è potuto tenere. Nuovo appuntamento per lunedì. Secondo quanto emerge, all’origine ci sarebbe una mancata notifica degli atti della convocazione ai legali Andrea e Simone Vernazza.

LEGGI ANCHE: Il calcio, l’azzurro porta-sfiga e “la patata col caviale”: chi è Spinelli, l’altra faccia del caso Toti

Spinelli, noto terminalista portuale ed ex presidente del Genoa e del Livorno calcio, è agli arresti domiciliari da martedì con l’accusa di corruzione del presidente della Regione, Giovanni Toti, e dell’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Toti non risponde al Gip. Il legale chiede l’interrogatorio per la prossima settimana

“I miei avvocati non ci sono, mi hanno lasciato solo. Verrò lunedì, cosa vuole che le dica”, dice Spinelli ai giornalisti uscendo dall’aula. A chi gli chiede se non ha esagerato con i finanziamenti che gli vengono contestati, Spinelli replica: “Lunedì saprete tutto. Male non fare, paura non avere“.

L’articolo Corruzione, non si presentano i legali e salta l’interrogatorio di Spinelli proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it