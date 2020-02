​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Il Napoli sfida l’Inter per Marash Kumbulla. Nonostante l’accordo di massima raggiunto col l’Hellas Verona, il promettente difensore gialloblu ha avuto qualche titubanza nell’accettare il progetto Napoli, che avrebbe invece trovato un’intesa con l’Inter per i prossimi anni. Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, sarebbe partita l’asta per il classe 2000…

L'articolo Corsa a Kumbulla, tra Inter e Napoli spunta un terzo incomodo: la situazione

