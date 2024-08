corsa-ai-biglietti-per-la-reunion,-gli-oasis:-“i-biglietti-dei-bagarini-verranno-annullati”

ROMA – ‘Don’t look back in anger‘ direbbero i fratelli Gallagher a tutti i migliaia di fan che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per la loro attesissima reunion nel 2025. Oggi si è aperta, infatti, la vendita per l’‘Oasis Live ’25’: Liam e Noel Gallagher si esibiranno a Cardiff il 4 e 5 luglio, a Manchester l’11-12-16-19 e 20 luglio, a Londra il 25-26 e 30 luglio e il 2-3 agosto, a Edimburgo l’8-9 e 12 agosto e a Dublino il 16 e 17 agosto. Più avanti verranno svelate le nuove date che porteranno il tour anche in altri Paesi. I prezzi dei biglietti vanno dalle 70 alle 500 sterline (80 – 600 euro), in base al settore prescelto.

Come previsto è scoppiato il caos già prima dell’apertura dei canali di vendita online: file interminabili, sessioni scadute e prezzi alle stelle. La lunga fila per acquistare i biglietti ha fatto desistere molti, nonostante l’alzataccia per comprare il biglietto: “Ho effettuato l’accesso dalle 6 del mattino, 38702 persone in coda, ho aspettato pazientemente, alla fine sono riuscito a entrare e sono quasi svenuto quando ho visto il prezzo, ho pensato ‘fanculo’ e ci sono andato, ma sono stato buttato fuori. Ho il cuore spezzato ma anche un po’ sollevato di non aver perso £ 800 per due biglietti”. Ma c’è anche chi esulta per aver comprato l’agognato biglietto: “Se sei in coda, resisti e continua! Oasis mi avete fatto sentire di nuovo come un ventunenne“. Intanto sul sito per l’acquisto appare il messaggio: “I biglietti per i concerti degli Oasis sono ancora disponibili, ma limitati e non tutti i prezzi sono disponibili”

Ovviamente ad acquistare i biglietti ci si sono messi anche i bagarini che hanno iniziato a vendere su canali secondari ma, gli stessi Oasis, sui social hanno scritto: “Abbiamo notato che da quando è partita la prevendita c’è chi tenta di vendere i biglietti sul mercato secondario. Sappiate che questi possono essere rivenduti solo al loro valore nominale sui siti ufficiali come Ticketmaster e Twickets. I biglietti venduti violando i termini saranno annullati dai promoter”.

