Corsa contro il tempo per salvare 150 dispersi sull’Himalaya

AGI – È corsa contro il tempo nel Nord dell’India dove si teme una strage dopo che il parziale crollo di un ghiacciaio himalayano ha causato l’improvvisa esondazione di due fiumi, l’Alaknanda e il Dhauliganga, e una potente inondazione ha travolto una diga.

Le autorità hanno confermato per ora la morte di sole 14 persone, ma si cercano di localizzare almeno 150 persone disperse e, in particolare, una trentina di uomini intrappolati in un tunnel. Nella zona sono stati inviati centinaia di militari, paramilitari ed elicotteri dell’esercito.

Il disastro è avvenuto nel distretto di Chamoli,

