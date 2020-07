Corsa contro il tempo per salvare un capodoglio al largo delle Eolie

Grande mobilitazione al largo delle Eolie per salvare Furia, il nome dato alla vivacissima e indomita giovane femmina di capodoglio, la cui coda è intrappolata da circa 48 ore in una rete spadara, utilizzata per la pesca illegale del tonno e pesce spada. Nonostante il rischioso lavoro della Guardia Costiera, di ambientalisti e biologi, non si è riusciti a liberare Furia che non ha smesso mai di dimenarsi con forza e che, dopo profonde immersioni, è stato per ore perso di vista. Un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea gli uomini della Guardia costiera. “Un coraggio incredibile”,

