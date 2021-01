Corsi, presidente Empoli: “Chissà perché l’Asl si è svegliata proprio con noi. E sui giocatori che interessano al Napoli…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto al microfono di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha commentato l’intervento della Asl che ieri ha messo in isolamento alcuni membri della sua squadra:

“Mi ha sorpreso. Mi chiedo perché non siano intervenuti sul Genoa quando venne a giocare a Napoli. Vista la sentenza su Juve-Napoli, ora se la Asl mi intimasse di non partire la starei a sentire, prima sarei partito lo stesso. Ma ripeto, poteva intervenire anche con Milan, Genoa e altre squadre, invece no, mentre con l’Empoli si fanno vedere”.

Il mercato

Corsi, ha poi parlato dei calciatori dell’Empoli, alcuni dei quali potrebbero interessare al Napoli:

Per prima cosa ci tengo a dire che il mio allenatore Dionisi ha il fuoco dentro. Lavora tantissimo e può diventare il nuovo Sarri. Bajrami è calciatore forte, ha doti importanti anche se non ha ancora grande continuità. Ieri abbiamo fatto una grande prova ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Parisi? Meglio non parlare di mercato. Oggi mi ha chiamato un intermediario e mi ha detto che c’è una squadra non italiana che lo vuole. Ma arriverà a giugno con noi, così come Ricci. Non so dove andrà quest’ultimo, ma si sono create troppe aspettative su di lui”.

