Corsi rivela: “L’Empoli pensa davvero poco al Napoli. Noi puntiamo al Campionato”

Mercoledì il Napoli è atteso per la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Il presidente della squadra toscana Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, sottolineando come l’Empoli sia più concentrato sul campionato.

Di seguito le dichiarazioni del presidente Fabrizio Corsi sulla gara di mercoledì:

Ci sarà l’opportunità per chi ha giocato di meno di mettersi in mostra, nessuno si offenda teniamo di più al campionato

Sulla Salernitana

Domenica ci sarà alla sfida contro la Salernitana, noi siamo primi in B loro secondi. La gara al “Maradona” sarà affascinante ma per noi la vera partita è quella di domenica.

Su Ricci

Su Gattuso

Mi piace come tecnico e come uomo, le sue uscite sono da stimolo per tutti, anche per noi. Il suo modo d’intendere il calcio somiglia a quello di Sarri