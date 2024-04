Corso di primo soccorso organizzato dal Lions Club Capaccio Paestum 

Un corso di primo soccorso, basic life support defibrillation, si terrà nei giorni 8, 13, 15 e 29 aprile, presso l’istituto d’istruzione superiore Ipsar “Piranesi” di Capaccio Paestum.

Organizzato dal Lions Club Capaccio Paestum – Magna Grecia, presieduto dal dottor Vincenzo Mallamaci, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato Capaccio Paestum presieduta dal dottor Luigi Scala, il corso è rivolto agli studenti, ai docenti e al personale dell’istituto alberghiero e del liceo scientifico, diretto dalla professoressa Loredana Nicoletti.

Durante le quattro lezioni, i partecipanti avranno modo di acquisire le corrette manovre di rianimazione in caso di arresto cardiorespiratorio e dell’uso del defibrillatore sulle pareti muscolari del cuore in maniera sicura.

I docenti del corso sono istruttori esperti in materia in grado di offrire ai partecipanti nozioni sia teoriche che pratiche. La formazione offerta in queste quattro giornate mira a far conoscere ai discenti le procedure da attuare durante un arresto cardio polmonare.

Al termine delle quattro lezioni a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato dalla Croce Rossa Italiana.

