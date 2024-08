Corso Parlamento europeo, c’è tempo fino al 6 settembre per le candidature

ROMA – C’è tempo fino a venerdì 6 settembre per candidarsi al corso di formazione europeo per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione che si terrà a Roma. L’appuntamento, tre giorni gratuiti promossi dal Parlamento Ue, è in programma nella redazione dell’agenzia di stampa Dire il 26, il 27 e il 28 settembre.

A guidare il confronto, negli spazi di corso d’Italia 38/A, con lezioni, dialoghi, laboratori e prove pratiche, saranno eurodeputati, docenti ed esperti di diritto, politica e comunicazione dell’Ue.

I temi, al centro di giornate di corso di otto ore ciascuna, vanno dalle strutture istituzionali ai valori democratici, dal ruolo del Parlamento Ue al lavoro delle redazioni sull’attualità comunitaria, dai rischi di manipolazione delle notizie alle sfide del fact-checking, decisive oggi e nel prossimo futuro, con la necessità di informare al meglio i cittadini europei sulla nuova legislatura che si è insediata dopo le elezioni del giugno scorso. Venti i partecipanti massimi previsti.

A candidarsi per la selezione potranno essere giornalisti, comunicatori e content creator che non abbiano più di tre anni di esperienza e che abbiano già completato un primo corso di studi (come una laurea triennale o un corso professionale). Basterà presentare domanda di partecipazione insieme con cv e motivazioni attraverso il form online in calce a questa pagina web. Per richieste di informazioni potrà essere utilizzato anche l’indirizzo e-mail formazionegiornalistiue@agenziadire.com.

Al termine della tre giorni ci saranno delle prove pratiche e un’ulteriore selezione in vista di un secondo modulo a Bruxelles, con incontri e momenti formativi dei partecipanti nella sede dell’Europarlamento.

Il corso è parte del ‘Programma di formazione del Parlamento europeo per giovani giornalisti’, un’iniziativa implementata dalla Dire insieme con il servizio di produzione audiovisiva Total Eu sulla base di un contratto con l’Ue. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale del soggetto appaltante.

