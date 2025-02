Corte Conti, domani audizioni vertici toghe contabili: clima meno teso

Dopo ritiro emendamenti contestati e decisione per legge delega

Roma, 3 feb. (askanews) – Domani la Commissione Affari Costituzionali della Camera riprende l’esame della proposta di legge Foti sulla riforma della Corte dei Conti con una serie di audizioni informali dei vertici della magistratura contabile. Il clima è un po’ più rasserenato dopo che nei giorni scorsi sono stati ritirati gli emendamenti dei relatori Sara Kelany (FdI) e Pietro Pittalis (FI) che prevedevano, tra le altre cose, la contestata riorganizzazione della Corte con la cancellazione di 15 Sezioni giurisdizionali e di controllo. Inoltre, grazie a un’intesa nella maggioranza – su cui ha pesato anche la ‘moral suasion’ del Colle che ha sottolineato il ruolo della Corte quale garante indipendente e imparziale delle risorse pubbliche – è stato deciso di optare per una legge delega al governo.

In questo modo i tempi della riforma si sono diluiti e, secondo fonti dell’Associazione magistrati contabili, c’è più spazio per mettere intorno al tavolo tutti i soggetti coinvolti con uno spirito più collaborativo, anche se restano alcuni forti perplessità di fondo sull’intero impianto proposto da Foti.

Domani dalle 11.20 in I Commissione sono in programma le audizioni informali di Guido Carlino, presidente della Corte dei conti; Pio Silvestri, procuratore generale presso la Corte dei conti; Paola Briguori, presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti; Adriano Gribaudo, consigliere della Corte dei conti; Francesco Cardarelli, professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Roma ‘Foro Italico’.