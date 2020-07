Corte è andato a farsi prendere in giro dall’Ue, dice Salvini

“Conte a Bruxelles lo stanno prendendo in giro, perché se qualcuno pensa che dall’Europa arrivi una lira si sbaglia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Gallipoli (Lecce), ex bacino elettorale di Massimo D’Alema, dove il leader della Lega ha concluso una giornata densa di impegni elettorali in diversi luoghi del Salento. Davanti a diverse centinaia di persone, prima di inaugurare la sede locale della Lega, Salvini ha toccato i temi dell’immigrazione, del fisco, del lavoro, della tutela dei prodotti italiani.

“L’Italia deve contare su sé stessa, sui propri lavoratori. La pace fiscale è una delle nostre priorità insieme ad Equitalia che sarà azzerata”,

