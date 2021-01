AGI – Migliaia di persone in piazza a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, marce in un centinaio di città in tutta la Russia. Aleksey Navalny, il leader dell’opposizione russa da sei giorni in un carcere di Mosca, ha centrato l’obiettivo: rientrando in Russia e sfidando il Cremlino, dopo il tentato avvelenamento e l’accusa diretta al presidente Vladimir Putin, voleva risvegliare le coscienze.

Navalny può dirsi soddisfatto perché è stata la più grande manifestazione anti-Putin degli ultimi anni. Il prezzo pagato finora sono stati gli oltre duemila arresti, tra i quali anche la moglie del blogger.

“Fuori Putin,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cortei in Russia per Navalny, scontri e duemila fermi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento