venerdì, 12 Dicembre , 25

Usa, Natalizia: “Processi geopolitici ed economici in atto frutto di eventi occorsi anni fa”

(Adnkronos) - "L'alternanza politica al governo" nei diversi...

Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon, Clinton e Gates

(Adnkronos) - I Democratici della Commissione di Vigilanza...

Meloni con Abu Mazen ad Atreju: “Questione mediorientale al centro del nostro lavoro”

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni...

Farmaci, Braido (UniGe): “Con biologici verso remissione Bpco, asma e rinosinusite cronica”

(Adnkronos) - Tosse cronica produttiva (catarro), difficoltà respiratorie,...
cortei-in-tutta-italia-per-lo-sciopero-della-cgil-contro-la-manovra
Cortei in tutta Italia per lo sciopero della Cgil contro la manovra

Cortei in tutta Italia per lo sciopero della Cgil contro la manovra

Video NewsCortei in tutta Italia per lo sciopero della Cgil contro la manovra
Redazione-web
Di Redazione-web

Manifestazioni da Roma a Firenze, stop di scuola, trasporti, sanità

Roma, 12 dic. (askanews) – Manifestazioni e presidi in tutta Italia. Un altro venerdì di sciopero generale indetto dalla Cgil che ha riguardato scuole, trasporti, sanità, con cortei e disagi. La protesta è stata indetta contro la manovra finanziaria. Il segretario generale Maurizio Landini, intervenuto a Firenze, ha rivendicato “le piazze piene”, sostenendo che “il governo non rappresenta la maggioranza del Paese” e che “la grande partecipazione dimostra che si chiede un cambio di rotta”.Alla manifestazione di Roma, striscioni con scritto “Tre cose devono scendere: le bollette, il costo della vita e gli over 60 dalle impalcature” e in riferimento alle parole del ministro dei Trasporti per un altro sciopero di venerdì, il cartello: “Salvini, 897 morti sul lavoro: questo non è un weekend lungo, ma una responsabilità”.Natale Di Cola, segretario Cgil di Roma e Lazio: “Il governo continua a raccontare bugie ma la realtà è diversa: le persone non riescono ad arrivare a fine mese. Questa manovra non aumenta i salari, non permette di andare in pensione e non rafforza i servizi pubblici. È una manovra che umilia gli enti locali e colpisce la Capitale. Siamo in piazza insieme ai lavoratori e alle lavoratrici per chiedere al governo di fermarsi e cambiare l’economia di guerra, perché non solo non si risolvono i problemi del Paese, ma si alimentano le guerre”.In piazza rappresentanti di diverse categorie che contestano le misure previste nella manovra. Valentino Bergamaschi, ricercatore precario nel settore agroalimentare: “Lavoriamo stabilmente per portare avanti la ricerca in un settore che il nostro governo considera prioritario, ma purtroppo il futuro, che è strettamente legato all’attività di ricerca, non viene ricompensato come dovrebbe”.Maena Divona, della rete dei caregiver: “Quello che ci offrono è una miseria, non lo accettiamo. Vogliamo essere riconosciuti come lavoratori perché forniamo assistenza continua a persone con disabilità, persone allettate. Non riceviamo alcun sostegno, non abbiamo nulla”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.