Questa volta è finito nella bufera non per una parola di troppo, ma per i suoi silenzi. Scoppia la polemica sul sindaco di Messina, Cateno De Luca, per il corteo funebre di sabato scorso, quando alcune decine di persone hanno accompagnato la salma di Rosario Sparacio, fratello di Luigi, storico boss di mafia poi diventato collaboratore di giustizia.

Nonostante i divieti previsti da decreti e ordinanze che vietano funerali per l’emergenza coronavirus e assembramenti di ogni genere, pare che un gruppo di persone a piedi, ma anche in mezzi abbia accompagnato il feretro fino al Gran Camposanto. Sul caso ha acceso i riflettori anche la questura che ha avviato degli accertamenti e approfondimenti per chiarire cosa sia accaduto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Corteo funebre per il fratello del boss, bufera sul sindaco Cateno De Luca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento