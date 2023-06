Corteo M5s, Conte: è la piazza della maggioranza del Paese

E’ arrivata per un saluto Elly Schlein e a sorpresa Beppe Grillo

Roma, 17 giu. (askanews) – “Una piazza così affollata va al di là delle aspettative. In una giornata di sole e di caldo la gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutta l’insoddisfazione che il governo non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese che vede che il governo non ha proposte, soluzioni ma guarda solo agli interessi dei soliti ricchi e potenti”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la manifestazione contro la precarietà a Roma, a cui hanno preso parte, secondo gli organizzatori, tra 15 e 20 mila persone.

Prima dell’avvio del corteo da piazza della Repubblica, è arrivata per un saluto la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Ci sono terreni su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Una di queste è quella della battaglia per il lavoro di qualità e per il salario minimo su cui non solo 5 Stelle Pd ma anche Alleanza Verdi e Sinistra e anche Calenda hanno fatto delle proposte”, ha detto Schlein. “Continueremo a lavorare perché su questi temi si possa essere più efficaci insieme nel contrastare quello che sta facendo il governo di Giorgia Meloni che aumenterà la precarietà e aumenterà la paura di futuro che colpisce soprattutto le giovani generazioni, le donne soprattutto al Sud di questo Paese”, ha aggiunto.

Sul palco di largo Corrado Ricci a sorpresa è arrivato anche Beppe Grillo. “A me non dà nessuna soddisfazione parlare di questo governo. Il lavoro è un incantesimo, dobbiamo proteggere negli anni a venire non il lavoro ma il lavoratore. Ci sarà una pandemia, centinaia di migliaia di disoccupati. Apple IBM e tutte le grandi società stanno guadagnando, facendo profitti nel distruggere i posti di lavoro, non nel crearli”, ha detto il fondatore del MoVimento.

Al corteo erano presenti diversi parlamentari del Pd e di Avs.

