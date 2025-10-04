sabato, 4 Ottobre , 25
Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah

Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah

Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah
(Adnkronos) – Al corteo pro Pal di Roma tra i diversi striscioni e bandiere palestinesi, è spuntata, all’altezza del Colosseo, una bandiera di Hamas e una di Hezbollah. Alcuni manifestanti hanno scandito cori contro l’Idf e inneggiato all’Intifada. 

“Per quello che dichiarano i manifestanti oggi in piazza ci sono un milione di persone”, hanno detto gli organizzatori del corteo che ha quasi raggiunto porta San Giovanni. “Roma è tutta bloccata e rappresenta tutta l’Italia ed è fianco della Resistenza Palestinese”, hanno aggiunto. 

