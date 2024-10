Corteo pro Palestina a Roma, operatore tv ferito alla testa da una bottiglia

(Adnkronos) – Ancora un corteo a Roma per la Palestina. Un operatore tv è stato ferito alla testa da una bottiglia che un manifestante dei collettivi gli ha tirato all’interno della stazione della metropolitana Eur Fermi. I manifestanti – dopo aver raggiunto Largo Pella, poco lontano dal palazzo della Nuvola dove è in corso l’evento Cybertech Europe – si sono introdotti in gruppo nella metro e li è avvenuta l’aggressione.

I manifestanti, partendo dalla stazione della metro Laurentina, sono arrivati a Largo Pella, chiedendo di raggiungere il palazzo della Nuvola. La zona era presidiata dai blindati della polizia e a quel punto i collettivi si sono diretti nella stazione della metro.

“Dalle scuole alle università, alle strade della nostra città ‘Palestina Libera’”, quanto si legge sullo striscione esposto dai manifestanti dei collettivi che stanno manifestando. Lo stesso striscione è stato esposto anche nel corso della manifestazione di piazzale Ostiense di sabato scorso poco prima degli scontri con le forze dell’ordine.

“Dove sono gli infiltrati?” e “Tiziano libero” sono alcuni dei cori scanditi dagli studenti dei collettivi, sempre in riferimento al corteo di sabato scorso e in particolare al giovane arrestato. In piazza ci sono un centinaio di persone.