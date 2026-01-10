sabato, 10 Gennaio , 26

Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsia

Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsia
(Adnkronos) – Nella notte dell’8 gennaio scorso un uomo di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna presso un cantiere di Cortina d’Ampezzo, riconducibile ai lavori per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. In seguito alla denuncia presentata dai familiari, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia medico-legale, al fine di accertare con precisione le cause del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. 

Il lavoratore era impegnato in un turno notturno, all’aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo avrebbe più volte manifestato “preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele”. Elementi che “rendono necessario un approfondimento giudiziario e che riportano al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro nei cantieri e nei servizi collegati ai grandi eventi, in particolare in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026” affermano i familiari che, assistiti dall’avvocato Francesco Dragone del Foro di Lecce, chiedono che “venga fatta piena luce sull’accaduto e che nessuna morte sul lavoro venga trattata come un evento privato o inevitabile”. 

