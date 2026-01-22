Cosa c’è dentro il (fumoso) accordo sulla Groenlandia?

ROMA – I contorni del colloquio avvenuto più o meno risolutivo tra Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte restano sfumati, ma il dossier Groenlandia è tornato chiaramente al centro del tavolo. E non per una chiacchierata di cortesia. Di quell’accordo pubblicizzato come tale dal Presidente americano, cominciano ad uscire dei dettagli. Cosa c’è dentro?

Il confronto avrebbe aperto la strada a una possibile revisione del trattato di difesa del 1951 tra Stati Uniti e Danimarca e alla creazione di una missione di polizia aerea artica con il coinvolgimento degli alleati europei. Rutte e la Nato hanno parlato in modo prudente dell’incontro, precisando che non è stato proposto “alcun compromesso sulla sovranità” della Groenlandia.

Dietro le quinte, però, il dibattito è più concreto. Fonti diplomatiche citate dall’Associated Press riferiscono che è effettivamente in corso una discussione sulla rinegoziazione dell’accordo del 1951, che già oggi concede a Washington ampi margini di manovra militare nel territorio autonomo danese. Quel trattato consente agli Stati Uniti di costruire, installare e gestire basi militari senza versare alcun affitto. Attualmente ne è operativa una sola, a Pituffik, ma il quadro giuridico permetterebbe anche l’espansione di infrastrutture strategiche, incluse eventuali capacità di difesa missilistica. Un addendum firmato nel 2004 prevede però l’obbligo di consultazione con Danimarca e Groenlandia prima di qualsiasi “cambiamento significativo” delle operazioni americane.

Nel frattempo, la Nato guarda più in alto. L’Alleanza ha confermato che le discussioni tra i Paesi membri si concentrano sulla sicurezza della regione attraverso uno sforzo collettivo, in particolare dei sette alleati con territori nell’Artico. In questo contesto si inserisce la proposta danese di lanciare una nuova missione di polizia aerea, ribattezzata Arctic Sentry, modellata sulle operazioni già attive sul fianco orientale della Nato. L’obiettivo è monitorare più da vicino le attività di Russia e Cina in un’area sempre meno periferica e sempre più strategica. Londra ha già fatto sapere di essere pronta a sostenere l’iniziativa.

