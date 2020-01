Cosa c’è di vero nella trattativa Arnault-AC Milan

I rumors introno alla possibile offerta da parte del gruppo Arnault, presidente della multinazionale della moda LVMH proprietaria di brand di lusso come Louis Vuitton, Tiffany (appena acquistato per 14,7 miliardi di euro), Christian Dior, si fanno sempre più insistenti. Che l’uomo più ricco del mondo (a novembre il suo patrimonio censito superava quello di Bill Gates) abbia messo i suoi artigli sul Milan fa sognare il popolo rossonero. L’uomo però non ha messo gli occhi sul Milan, ma su… continua a leggere sul sito di riferimento