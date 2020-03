Cosa c’è nella bozza del decreto del governo

Il decreto legge che il governo varerà questa mattina alla fine assorbirà quasi l’intera dote dei 25 miliardi stanziati per far fronte all’emergenza coronavirus, finanziati in deficit per 20 miliardi. L’effetto leva, come ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sarà di circa 350 miliardi.

“Noi consentiamo di sostenere circa 350 miliardi di finanziamenti”, ha detto Gualtieri. Una “prima tappa” per sostenere l’economia, con la possibilità di emettere titoli di Stato, e quindi nuovo debito, fino a 25 miliardi nel 2020.

Ad aprile seguirà un secondo intervento in cui saranno probabilmente prorogate le misure adottate con questo primo decreto.

