Cosa ha detto Di Maio sugli italiani in attesa di tornare dalla Cina 

Arriveranno lunedì mattina in Italia i nostri connazionali, circa 80 persone che in questo momento sono a Wuhan. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando in teleconferenza dalla Farnesina con l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari. Il volo militare “atterrerà lunedì mattina a Pratica di Mare“, ha aggiunto il ministro. Tra loro “non ci sono contagi”, ma “una volta rientrati saranno accolti in una struttura idonea, per un regime di quarantena che probabilmente durerà circa 14 giorni”. Quale “sarà il regime di quarantena lo stabilirà il protocollo dell’ospedale Spallanzani el’Istituto superiore di Sanità”, ha aggiunto.

