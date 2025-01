Cosa ha detto Trump su dazi a Canada e Messico, Groenlandia e Ucraina

Putin “sta distruggendo la Russia” senza l’accordo, “passerà guai”

Roma, 21 gen. (askanews) – Il 47esimo presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che potrebbe imporre dazi del 25% su Canada e Messico già dal primo febbraio, promettendo misure punitive su altri paesi come parte della nuova politica commerciale degli Stati Uniti. Ha parlato anche del suo piano per l’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti e detto che il presidente russo Vladimir Putin sta “distruggendo la Russia” non stringendo un accordo per porre fine alla guerra con l’Ucraina. “Stiamo pensando al 25% su Messico e Canada, perché stanno consentendo l’ingresso a un gran numero di persone. Il Canada è un pessimo consumatore di stupefacenti, anche un gran numero di persone può entrare e il fentanyl può entrare.Quando ha intenzione di emanare tariffe su Messico e Canada? Gli chiede un giornalista. “Penso il primo febbraio”, risponde Trump. “La Groenlandia è un posto meraviglioso. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale. E sono sicuro che la Danimarca ci seguirà. Le sta costando un sacco di soldi mantenerla”. “Zelensky vuole fare un accordo. Non so se Putin lo voglia fare. Potrebbe non volere. Non lo so. Dovrebbe fare un accordo. Penso che stia distruggendo la Russia non facendo un accordo. Penso che la Russia passerà grossi guai”.