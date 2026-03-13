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Cosa lasciano le Paralimpiadi? Se ne è parlato all’Istituto dei Ciechi
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Cosa lasciano le Paralimpiadi? Se ne è parlato all’Istituto dei Ciechi

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Camilli (Coca Cola): Sosteniamo Giochi, creato codice per non vedenti

Milano, 13 mar. (askanews) – “Siamo qui nella cornice dell’Istituto dei Ciechi, un palazzo meraviglioso a Milano, per parlare del lascito delle Paralimpiadi Invernali, grazie a una ricerca fatta da SWG, che abbiamo sostenuto come Coca Cola Italia, abbiamo cercato di tracciare un bilancio di come gli italiani hanno percepito questi Giochi. Sono stati sicuramente un appuntamento per celebrare la massima espressione della performance sportiva, olimpica e paralimpica. Noi come Coca Cola supportiamo da sempre i Giochi paralimpici perché condividiamo i valori di questo grandissimo evento”: così Cristina Camilli, direttrice relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Coca Cola Italia, a margine dell’Incontro “Giochi Paralimpici Invernali: un’eredità di inclusione”, presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. “Abbiamo creato un piccolo codice per persone ipovedenti e non vedenti, per permettere a chi ha difficoltà visive di accedere al contenuti delle etichette dei prodotti”, ha spiegato la responsabile.L’incontro è stato promosso congiuntamente da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e CocaCola: un momento di confronto dedicato al valore dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 come occasione concreta per rafforzare una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione, anche oltre lo sport. Ad aprire i lavori Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), e Rodolfo Masto, Presidente della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.

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