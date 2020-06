AGI – Disco verde dal Cdm al Family Act, disegno di legge recante “Deleghe al governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzione di misure a sostegno della famiglia”), fortemente voluto dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Si tratta di un disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli.

Una su tutte, l’assegno per ogni figlio under 18 indipendentemente dalla fascia reddito di appartenenza della famiglia di origine ma variabile in base all’Isee presentato. Nel testo ci sono anche misure di riordino dei congedi parentali, per l’educazione dei ragazzi con detrazioni per le famiglie che ne sostengono le spese,

L’articolo Cosa prevede il Family Act proviene da Notiziedi.

