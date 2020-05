Per “favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari i datori di lavoro italiani o quelli ‘stranieri in possesso del titolo di soggiorno’ possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020″. Questa è la premessa dell’articolo “sull’emersione dei rapporti di lavoro” che entrerà nel dl rilancio all’esame oggi del Consiglio dei ministri.

“I cittadini stranieri,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cosa prevede l’accordo sui permessi di soggiorno ai migranti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento