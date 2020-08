AGI – Una sfida a Roma in tre articoli. È quella lanciata dall’ordinanza “contingibile e urgente” numero 33 del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Entro le 24 del 24 agosto, stabilisce il primo articolo, “tutti i migranti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori della Regione siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.

La Regione, mediante le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, mette a disposizione delle autorità nazionali, “il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cosa prevede l’ordinanza di Musumeci sui migranti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento