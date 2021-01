AGI – Tragico incidente aereo in Indonesia: un Boeing 737-500 con 62 persone a bordo è precipitato in mare subito dopo il decollo dalla capitale Giacarta. L’aereo della compagnia low-cost indonesiana Sriwijaya Air era diretto all’isola del Borneo, una tratta coperta solitamente in un’ora e mezza, ma 4 minuti dopo il decollo si sono persi i contatti.

Secondo il sito Flight Radar 24 il velivolo ha perso oltre 10 mila piedi (circa 3 chilometri) di quota in meno di un minuto.

Non ci sarebbero superstiti tra i 56 passeggeri, di cui 7 bambini e tre neonati,

L’articolo Cosa sappiamo del Boeing 737-500 precipitato in mare in Indonesia proviene da Notiziedi.

