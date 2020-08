Cosa si dice sui social dei banchi di scuola a rotelle voluti da Azzolina

AGI – Il 5 Agosto alle 14 è stato il termine ultimo fissato per assegnare la fornitura degli oltre 3 milioni di banchi che gli studenti potranno avere a disposizione dall’inizio del prossimo anno scolastico, molti dei dei quali monoposto e dotati di rotelline per facilitare il distanziamento, come voluto dalla ministra Lucia Azzolina.

Questo provvedimento che si aggiunge alle misure di sicurezza dal seguire in classe, ha prodotto sui social 40mila conversazioni. L’argomento #Scuola nell’ultimo mese è stato particolarmente dibattuto.

Nell’analisi del sentiment sui contenuti pubblicati, le emozioni dominanti sono quelle negative: il 18% dei contenuti contiene rabbia e il 43,2% disappunto.

