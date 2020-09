Cosa si dice sui social del rientro a scuola con (o senza) le mascherine 

AGI – Dopo 200 giorni di chiusura e un lockdown faticosissimo da gestire per alunni, insegnanti e genitori, il 14 settembre riapriranno le scuole in quasi tutta Italia, ma sui social media si discute ancora di mascherine, distanziamento, trasporti pubblici e banchi con le ruotine.

L’apertura posticipata di alcune regioni (per ora in Basilicata, Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) conferma le difficoltà nel gestire il rientro in aula in sicurezza, garantendo protezione dal Covid.

Il suono della campanella si avvicina, ma dopo pochi giorni tutti di nuovo a casa per le elezioni: servono i seggi e non sembra esserci un’alternativa valida all’uso delle aule per l’election day del 20-21 settembre con il voto sul Referendum per il taglio dei parlamentari e per le elezioni comunali e regionali,

