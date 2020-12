Cosa si potrà e non si potrà fare a Natale e capodanno

Spostamenti

È consentito uscire dalla mia regione dopo il 21 dicembre?

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi tra le regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la possibilità di muoversi per le “comprovate esigenze”. Secondo il Dpcm è comunque “consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Vuol dire che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può tornare anche in questo periodo e poi può fare ritorno nella regione dove lavora o studia

Posso lasciare la città e in quali giorni sono previsti più vincoli?

