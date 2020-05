Cosa sono i decreti attuativi, il secondo tempo delle norme

Si chiamava Salva Italia e valeva 30 miliardi di euro. Lo varò il governo guidato da Mario Monti nel dicembre del 2011 e per renderlo definitivamente operativo ebbe bisogno di 61 decreti attuativi. Di questi la stragrande maggioranza (51 per l’esattezza, il 96,1%) sono stati approvati.

Il decreto attuativo è l’ultimo passaggio indispensabile perché un provvedimento abbia effettivamente valore. L’iter legislativo non si esaurisce infatti sempre in Parlamento, ma ha spesso bisogno di essere completato (per questioni pratiche, burocratiche o tecniche) da decreti ministeriali. Un percorso che per arrivare al traguardo ha bisogno anche di mesi.

Il Salva Italia è stato implementato dall’intervento di altri 8 attori extraparlamentari,

