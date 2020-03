Nel tribunale di Milano prende fuoco quello che il presidente dell’ordine degli avvocati, Vinicio Nardo, definisce “il cuore pulsante dell’attività penale”, la cancelleria del settimo piano dove sono di casa i giudici per le indagini preliminari. Le fotografie degli uffici devastati e anneriti accrescono l’angoscia in un contesto dove la conta dei positivi al coronavirus annovera già sette magistrati e oltre una decina di altri lavoratori positivi. Le fiamme si propagano in modo lento poco prima delle 23 di ieri sera forse a causa di un cortocircuito ma le guardie se ne accorgono molto più tardi, intorno alle 5, quando dopo un vano tentativo di spegnerle,

L’articolo Cosa succede in Tribunale a Milano dopo l’incendio delle carte dei processi? proviene da Notiziedi.

