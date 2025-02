Cosa succede se Olly dice ‘no’ all’Eurovision

BOLOGNA – Si è preso una settimana per decidere se accettare o no di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest: Olly, il cantautore 23enne che ha trionfato a Sanremo con la sua ‘Balorda nostalgia’, non ha ancora deciso se accetterà o meno di esibirsi all’Eurovision. Il concorso, che è probabilmente la competizione musicale più importante e prestigiosa d’Europa, prevede l’accesso diretto dei vincitori dei festival canori e musicali nazionali organizzati dalle emittenti televisive di ogni Paese. La gara venne istituita nel 1956 a Lugano.

“DEVO METABOLIZZARE”

Olly, all’Eurovision, ci può andare di diritto, ma potrebbe anche decidere che non se la sente. All’indomani della vittoria (subito dopo la quale è apparso confuso e felice), il cantante ha spiegato di avere bisogno di un po’ di tempo per ragionarci. E il manager Rai Claudio Fasulo lo ha ‘autorizzato’ a prendersi “una settimana” per dare la risposta. Aveva detto Olly: “Ho bisogno di metabolizzare, se c’è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo, anche se è un onore incredibile avere questa opportunità”. A farlo tergiversare potrebbe essere il fatto che le date dell’Eurovisione coincidono, in parte, con quelle del suo tour (tutte esaurite).

QUELLA VOLTA CHE ANDÒ FRANCESCA MICHIELIN

E se Olly non dovesse accettare? A rigor di logica, il ruolo di rappresentante italiano all’Eurovision dovrebbe toccare al secondo (o terzo classificato). Quindi questo significa che dovrebbe andarci Lucio Corsi, arrivato secondo. Nel 2016 a vincere il Festival di Sanremo furono gli Stadio, che però scelsero di non andare all’Eurovision. Ci andò invece Francesca Michielin, che quell’anno si era classificata seconda. Questo il regolamento stabilito dalla Rai: “Qualora l’artista stesso non consegni il modulo di accettazione alla partecipazione nei tempi indicati, Rai designerà il rappresentante dell’Italia all’Esc secondo l’ordine della classifica finale del Festival della canzone italiana”.

QUANDO SARÀ L’EURVISIONE 2025

Quella del 2025 sarà la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest e si svolgerà a Basilea a metà maggio, con tre serate previste e in particolare due semifinali e una finale. Le due semifinali dell’Eurovision 2025 saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio, mentre la finalissima è prevista sabato 17. Il paese vincitore dell’Eurovision ospiterà l’evento 2026, previsto sempre in primavera.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it