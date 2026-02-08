domenica, 8 Febbraio , 26

Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno”

(Adnkronos) - Donald Trump ha dichiarato che ospiterà...

La dieta aiuta anche gli occhi, i cibi per proteggere la vista

(Adnkronos) - Quando si pensa all'alimentazione, ci si...

Milano Cortina, tutto sul dream team azzurro in pista per una medaglia nel pattinaggio di figura

(Adnkronos) - C'è l'esperienza di Marco Fabbri e...

Elezioni Portogallo, il socialista Seguro verso vittoria netta alle presidenziali

(Adnkronos) - Chiusi i seggi in Portogallo dove,...
Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un anziano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da una frana.  

L’uomo si era recato in una zona di campagna, che conosceva bene e dove era solito andare, quando, secondo le prime ipotesi, a causa di uno smottamento di terreno, presumibilmente dovuto alle piogge intense dei giorni scorsi, è stato travolto da una caduta di massi e detriti che lo hanno colpito in pieno, non lasciandogli scampo.  

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco del locale distaccamento, impegnati nelle operazioni di recupero della salma, particolarmente difficoltose trattandosi di una zona piuttosto impervia. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castrovillari.  

