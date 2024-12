Cosenza, maxi tamponamento sulla A2: due morti e otto feriti

(Adnkronos) – Tragedia sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Mormanno, in provincia di Cosenza dove, nel tardo pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente stradale. Il bilancio è di due vittime, una mamma e sua figlia di circa 13 anni, e otto feriti. Coinvolte 11 autovetture, un autoarticolato, un pulman e un furgone. Dalle prime ricostruzioni, a causare l’incidente sembra essere stato un tamponamento a catena dovuto alle avverse condizioni meteo, con piogge incessanti e nevicate nei pressi di Campotenese. La bambina viaggiava a bordo di una vettura, sul sedile anteriore lato passeggero, la mamma, invece, sul sedile posteriore; il conducente è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo. A bordo dell’autobus nessun ferito grave. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e Lauria, personale del 118 e pattuglie della Polizia Stradale di Lagonegro. Una volta estratti dalle lamiere, i feriti saranno trasportati in ospedale per le cure del caso. Traffico bloccato in direzione nord, con uscita obbligatoria per i veicoli leggeri presso lo svincolo di Mormanno e rientro in A2 presso lo svincolo di Laino Borgo. Per tutti i veicoli pesanti e i veicoli leggeri di lunga percorrenza, uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sibari.