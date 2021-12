Cosenza (Ordine Ingegneri Napoli): “Per il Pnrr fondamentale il ruolo delle professioni”

NAPOLI – “In questa fase di ripartenza, penso al Pnrr, il ruolo delle professioni è importantissimo, c’è una richiesta di tecnici elevatissima”. Così Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, intervenuto a margine degli eventi promossi nel corso della seconda giornata di Arkeda, il Salone dell’architettura, edilizia, design e arredo organizzato da Progecta che si tiene fino a domani nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Ci sarà una richiesta di tecnici superiore all’offerta – ha osservato Cosenza – Sono sicuro che mancheranno i tecnici. Quindi il ruolo di architetti, ingegneri, geometri sarà importantissimo”. Tra le iniziative formative organizzate nel corso di Arkeda, uno specifico evento è stato dedicato a superbonus ed ecobonus. “I bonus sicuramente aiutano la categoria – ha spiegato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli – Infatti i nostri eventi come ingegneri sono soprattutto dedicati a bonus sismico e bonus energetico, più in generale al superbonus, che senza dubbio sono provvedimenti importanti per la sicurezza dei cittadini, il decoro delle città, il risparmio energetico, ma anche misure di rilancio per l’intera filiera delle costruzioni. Sono provvedimenti molto importanti per l’Italia e la categoria”, ha concluso Cosenza.

