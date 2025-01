Cosenza, ritrovata la neonata rapita in clinica: “Sta bene”

(Adnkronos) –

E’ stata ritrovata la neonata rapita nel pomeriggio di martedì 21 gennaio, intorno alle 18.30, dalla clinica ‘Sacro Cuore’, a Cosenza. Due rapitori sono stati bloccati.



Secondo quanto riferito da alcune fonti, a prelevare la piccola dalla struttura sarebbe stata in particolare una donna che si è finta infermiera e presumibilmente si è spostata poi in autobus. La neonata è stata rintracciata dalle forze dell’ordine.

Gli autori del rapimento della neonata sono stati individuati e fermati dalla Polizia a Castrolibero, nei pressi di Cosenza. Gli agenti della Questura hanno ascoltato il proprietario della clinica all’interno della struttura. Tensioni all’esterno del ‘Sacro Cuore’ tra i familiari della bambina e la proprietà: sono intervenute le forze dell’ordine.

“La bimba sta bene, ho parlato con il maresciallo dei carabinieri”, dice in lacrime, all’Adnkronos, Mario Cavoto, il nonno della piccol. “Ringrazio le forze dell’ordine, hanno fatto un ottimo lavoro, sono stati rapidissimi. Mio figlio mi ha chiamato oggi pomeriggio per dirmi che la bimba era sparita dalla clinica, non si trovava più. Allora io ho chiamato immediatamente il 112, sono state ore di panico. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio”, aggiunge.