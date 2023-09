Cos’ha detto Fitto sul Pnrr al Forum Ambrosetti

Ministro: la revisione del Piano è importante, focus sulla ripresa

Cernobbio (Como), 3 set. (askanews) – “I dati che cominciano ad affluire sono positivi e confortanti, bisogna lavorare perché questi possano migliorare e la revisione del Piano è un elemento importante”. Lo ha detto il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti.

“Tutti si concentrano su questa pseudo polemica con i comuni e pochi si concentrano per esempio su un elemento fondamentale della revisione del Pnrr che è quella del RepowerEu, la proposta nazionale che prevede investimenti strategici sulle reti e che prevede anche interventi molto importanti in termini di efficientamento energetico con incentivi per famiglie e imprese che per circa 20 miliardi”.

Con il Pnrr “la ripresa deve essere costante e gli investimenti devono avere anche una qualità delle scelte perché questo debito va restituito. Lo voglio ricordare a chi magari nell’approccio sul Pnrr nelle sue dichiarazioni non tiene conto i tutti questi elementi che invece – ha concluso – noi dobbiamo opportunamente tenere in assoluto conto”.