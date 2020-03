“Così assisto i medici che vedono la gente morire”. Il racconto dello psicologo in corsia

Essere in reparto insieme ai medici e per loro, scavalcare le differenze professionali, le diffidenze reciproche, imparare a “curare con uno sguardo”, quando gli occhi sono l’unica parte del corpo non coperta da un dispositivo di protezione individuale. E’ così che hanno imparato a lavorare gli psicologi in corsia, presenti nei riparti dove oggi si combatte senza sosta contro l’epidemia di coronavirus.

Questo anche il ruolo di Damiano Rizzi, presidente della Ong ‘Soleterre’ che opera nei reparti Covid del San Matteo di Pavia, uno dei primi ospedali travolti dall’ondata di contagi. Una lunga storia – raccontata all’AGI –

