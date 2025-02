Così gli scarti industriali diventano risorse preziose

I vantaggi del recupero di calore

Milano, 6 feb. (askanews) – Renovis segna la strada verso un futuro di sostenibilità all’insegna dell’innovazione, con un focus ben preciso. Quello del recupero di calore è un tema caro e cruciale per tutte le aziende industriali e Renovis, in qualità di Energy Service Company, è al loro fianco per offrire soluzioni innovative in grado di razionalizzare e ottimizzare i consumi degli impianti.Alessandro Brizzi, General Manager di Renovis, ha dichiarato: “Renovis è un EPC contractor e si occupa di implementare soluzioni di efficienza energetica e il fine ultimo è quello di risparmiare energia e quindi denaro per i nostri clienti, oltre che aumentarne la sostenibilità. Ci occupiamo in particolar modo di recupero calore per creare e quindi generare nuova energia sotto forma di fluido che serve appunto alla fabbrica nel suo stesso processo. In sostanza generiamo una nuova energia partendo da uno scarto”.Tanti i servizi offerti da Renovis, come gli interventi di risparmio energetico sia in ambito termico che elettrico. Soluzioni efficaci, di successo, per trasformare lo scarto in una risorsa preziosa. E permettere ai partner industriali di risparmiare su più fronti. “Il calore può essere recuperato per esempio sotto forma di un fluido ad alta temperatura, come acqua calda, e può essere riutilizzato trasformandolo in un nuovo vettore, quindi sempre acqua calda piuttosto che vapore o, in alcuni casi, utilizzando macchine particolari in acqua gelida o, perché no, energia elettrica” – prosegue Alessandro Brizzi, General Manager Renovis – “Nel primo caso utilizziamo chiller ad assorbimento. Nel secondo caso, invece, attraverso delle particolari turbine che permettono di trasformare il calore in energia elettrica e quindi ottenere un risparmio diretto sul vettore energetico elettrico”.L’orizzonte per le aziende è chiaro: cercare il più possibile di limitare gli sprechi avviando un percorso di innovazione e sostenibilità. E Renovis è pronta ad accompagnarle lungo tutta la strada. Verso un futuro che è già presente.