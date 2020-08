AGI – Una polemica con il Partito democratico sullo Ius Culturae, in questo momento, i Cinque Stelle se la sarebbero evitata volentieri: “Crimi si è espresso in maniera molto netta, ma non è il momento di fare polemica, questo. Però, se Delrio senza alcuna logica alza il tiro…”, è il ragionamento che viene fatto all’interno del Movimento. Le priorità per i Cinque Stelle, insomma, sono altre: il Recovery Plan, certo, ma anche il taglio dei parlamentari e la legge elettorale, temi sui quali, sottolineano fonti pentastellate, “con il Pd si è creata una ottima collaborazione”.

La reazione dei Cinque Stelle

Ci sono anche le modifiche ai decreti Salvini,

L’articolo Così lo Ius Culturae incrina l’asse Pd-M5s proviene da Notiziedi.

