AGI – Furono “la lentezza e la poca sensibilità degli italiani che vedono i piano strategici come delle tesine, dei lavori bibliografici” a far naufragare il progetto di un nuovo Piano pandemico avviato nell’agosto del 2018 con un ‘Appunto’ mandato via mail dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute all’allora ministro Giulia Grillo in cui si esplicitava “la necessità di predisporre un nuovo Piano nazionale di preparazione e risposta alla pandemia”. Lo racconta all’AGI una fonte del Ministero che preferisce tenere l’anonimato e che ha assistito a tutte le fasi dell’iter del mancato piano, uno degli aspetti al centro dell’indagine della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Così naufragò il piano pandemico del 2018”. Il racconto dall’interno del Ministero della Salute. proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento