Così sono stati uccisi Eleonora e Daniele

AGI – Eleonora Manta e il fidanzato Daniele De Santis stavano consumando la cena quando nell’appartamento di via Montello, in cui convivevano a Lecce, è arrivato il loro assassino. In cucina, la tavola era apparecchiata per metà con una tovaglia, quanto basta per due persone. Sul tavolo c’erano i residui del pasto, mentre un pezzetto di dolce è stato trovato per terra.

Nello stesso ambiente c’era una sedia rovesciata con la spalliera a contatto con il pavimento. Antonio De Marco, l’assassino reo confesso, che aveva le chiavi di quella casa, avendoci vissuto sino alla fine di agosto come affittuario di una stanza,

