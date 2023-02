Cospito,medico consigliere regionale Più Europa l’ha visitato a Opera

“Da detenuti malati a 41 Bis gratitudine per personale in servizio”

Milano, 1 feb. (askanews) – Il medico e consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Italiani Michele Usuelli ha visitato oggi Alfredo Cospito nella casa di reclusione di Opera. Lo ha riferito attraverso una nota nella quale evidenzia le problematiche riscontrate nel penitenziario milanese nel quale l’anarchico detenuto in regime di 41 bis è stato trasferito da alcuni giorni.

“Ho incontrato il direttore della struttura e a lungo ci siamo soffermati sulle criticità della assistenza sanitaria in carcere, tema che in questi cinque anni ho portato in aula con alterne fortune. La visita è proseguita con un colloquio con la responsabile medica del centro clinico di Opera, Sai, a cui afferiscono gravi malati da tutta Italia. Con la collega abbiamo discusso delle carenze strutturali di organico dei sanitari, ed in particolare della incredibile difficoltà burocratica nell’ottenere presidi sanitari per i malati ristretti provenienti da altre regioni italiane (la quasi totalità)” ha scritto Usuelli.

“Ho potuto parlare con tutti i detenuti malati al 41 Bis, riscontrando lucidità e gratitudine nei confronti del personale in servizio, laddove le rimostranze di malati anche gravi erano per lo più indirizzate alla disorganizzazione del sistema sanitario lombardo di medicina penitenziaria” ha aggiunto.

“Continuerò a battermi, indipendentemente dai singoli casi eclatanti che periodicamente emergono, per un carcere più umano e conforme al dettato costituzionale. Le mie visite hanno sempre avuto precisi e concreti obiettivi politici, con la finalità di portare in aula provvedimenti per migliorare la assistenza sanitaria in carcere ed aumentare le possibilità di lavoro e studio per le persone ristrette (tutti compiti di Regione Lombardia)” ha concluso Usuelli, che è ricandidato nella lista Patto Civico per Majorino Presidente.

